شكرا لقرائتكم خبر عن «كومان» يضرب عصفورين بحجر واحد بهدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أفتتح بايرن ميونخ التهديف في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2019/2020، وذلك بعد أن سجل الجناح الفرنسي كينجسلي كومان أول أهداف المباراة ضد باريس سان جيرمان بعد مرور 14 دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وأصبح كينجسلي كومان هو اللاعب الفرنسي التاسع الذي يسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد ميشيل بلون وجيان تمبلن وميشيل هيدالجو (ستاد ريميس)، ميشيل بلاتيني (يوفنتوس)، باسيل بولي (مارسيليا)، مارسيل ديساييه (آي سي ميلان)، زين الدين زيدان (ريال مدريد) وكريم بنزيما (ريال مدريد).

وجاء هدف كومان ليكون الهدف رقم 500 لبايرن ميونيخ في تاريخ دوري أبطال أوروبا. فقط ريال مدريد (567) وبرشلونة (517) سجلا أكثر.