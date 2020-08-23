هل يرحل مروان محسن عن الأهلي؟ وكيله يكشف مصيره

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف تامر النحاس، وكيل اللاعب مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة طلب اللاعب الرحيل عن صفوف الأهلي نهاية الموسم الجاري.
وقال تامر النحاس في تصريحات تلفزيونية: «مروان محسن لم يطلب من الأساس أي شئ عقب مباراة الأمس وكل ما يتردد بشأن رغبته في الخروج إعارة غير صحيح تمامًا»
وأضاف تامر النحاس: «مروان محسن يمر بأزمة نفسية شديدة نتيجة الهجوم عليه من قبل جماهير الأهلي عبر السوشيال ميديا».
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