شكرا لقرائتكم خبر عن شوط سلبي معتاد للبايرن في نهائي دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في نهائي النسخة 65 لدوري أبطال أوروبا.
ويعد هذا هو الشوط الأول الخامس على التوالي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يفشل فيه بايرن ميونخ بالتسجيل، بعد مواجهة فالنسيا (2001)، إنتر ميلان (2010)، تشيلسي (2012)، بوروسيا دورتموند (2013) ومباراة الليلة.
وكاد بايرن أن يفتتح النتيجة عن طريق روبيرت ليفاندوفسكي في مناسبتين، إذ تصدت العارضة للكرة الأولى فيما نجح الحارس الكوستاريكي لباريس سان جيرمان في التصدي لرأسية البولندي الثانية من على بعد سنتيمترات من المرمى.
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