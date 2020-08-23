«بواتينج» ينضم لقائمة من 9 لاعبين بعد استبداله للإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم النجم جيروم بواتينج، مدافع نادي بايرن ميونخ لقائمة خاصة أصبحت تضم الآن 9 لاعبين بعد خروجه مستبدلًا بعد دقائق فقط من الشوط الأول بسبب الإصابة. وأصبح جيروم بواتنج هو تاسع لاعب يستبدل للإصابة خلال أول 25 دقيقة من نهائي دوري أبطال أوروبا. وسبق «بواتينج» كل من ماريو جيوبرتوني (إنتر ميلان: 1972)، وبورن أنديرسون ‏(مالمو: 1975)، وجيمي ريمر (أستون فيلا: 1982)، ومارك لورنسون (ليفربول: 1985)، وهاري كيويل (ليفربول: 2005)، ودييجو كوستا (أتلتيكو مدريد: 2014). الوضع في مصر Advertisements

اصابات 97,237

تعافي 65,118

وفيات 5,243

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