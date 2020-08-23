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شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل القمة.. واقعية كارتيرون تمنحه التفوق على فايلر مجددًأ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الزمالك فوزًا مستحقًا على منافسه التقليدي النادي الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في اطار مباريات الدور الثاني من مسابقة الدوري العام ليقلص الزمالك الفارق مع الأهلي الى 17 نقطة ويواصل صراعه مع المقاولون وبيراميدز على المركز الثاني.
بدأ كارتيرون المباراة بالتشكيل المعتاد 4.2.3.1
بينما بدأ فايلر المباراة بالرسم التكتيكي 4.3.3 نظرًا لوجود غيابات في مركز الجناح مع وجود محمد هاني في اليمين وثلاثي في الوسط وثلاثي هجومي
بدأ الاهلي المباراة بشكل جيد وشكل خطورة على مرمي الزمالك عن طريق بادجي في مناسبتين بالرأس واحدة ارتطمت بالقائم والثانية أنقذها أبو جبل,,بعدها بدقائق بدأت ثغرات الاهلي في الظهور
مع تأخر محمد هاني في الارتداد مع بن شرقي ومع دخول ديانج الزائد في العمق ظهرت ثغرة كبيرة في الناحية اليمني استغلها بن شرقي وراوغ ياسر ابراهيم ومرر الكرة لزيزو لتعلن عن هدف الزمالك الاول
بعد الهدف ارتد عناصر الاهلي بشكل أكبر للخلف مع استحواذ الزمالك على الكرة لكن بقي عدم التمركز الصحيح على الرغم من الزيادة العددية نظرًا لعدم ارتداد لاعبي الوسط للطرف بالاضافة لثلاثي الهجوم
على الرغم من ذلك ظهرت سلبية الزمالك الرئيسية وهي التراجع الخاص بلاعب الوسط للخلف دون مقابلة حامل الكرة لكن لم يستغلها الاهلي بسبب عدم التحرك في الأماكن الشاغرة
بدأ الشوط الثاني بتغيرين، الاول بنزول وليد سليمان بدلا من أجاي ونزول جيرالدو بدلا من ديانج وقام فايلر بتغيير التكتيك الي 4.2.3.1 مرة أخري بعد ضياع شوط كامل..التغيير الثاني لم يكن في محله خاصة أن ديانج كان أكثر فعالية وجاهزية من حمدي فتحي.
الخطأ الثاني هو دخول جيرالدو لليمين وليس اليسار، جيرالدو يجيد التحرك مع معلول بشكل جيد ومع وجوده في اليمين لم تظهر أي فعالية للاعب الانجولي.
استطاع الاهلي تحقيق التعادل عن طريق ياسر ابراهيم بعدها أجري كارتيرون العديد من التغييرات التي أتت بثمارها بدخول اوناجم بدلا من زيزو وصنع أوناجم الهدف الثالث، التبديل الثاني كان نزول كاسونجو بدلا من اوباما ودخل بن شرقي لمركز 10 ولعب كاسونجو في مركز الجناح الأيسر والتبديل الثالث والرابع بنزول اسامة فيصل وعبد الغني بدل امن مصطفي محمد وحازم امام وسجل فيصل الهدف الثالث.
الناحية الأخري فايلر صحح خطأه بنزول أحمد فتحي بدلا من حمدي فتحي لكن لم يضف فتحي الكثير بل تسبب في الهدف الثالث بترك الكرة لبن شرقي.
وقبله تسبب حمدي فتحي في هدف الزمالك الثاني مشاركه مع ياسر ابراهيم
بالطبع تغيير مروان محسن لم يضف للاهلي أي شئ حيث أن مستواه مؤخرًا لا يساعد الاهلي في تحسين النتائج ولم يسجل في اخر 9 لقاءات خاضها مع الفريق.
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