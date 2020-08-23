اولى تصريحات بيانيتش بعد اصابته بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

تحدث الدولي البوسني ​ميراليم بيانيتش​ الوافد الجديد ل​برشلونة​ من ​يوفنتوس​ عقب اعلان إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19.



واتت رسالة بيانيتش عبر حسابه الشخصي على تويتر كالاتي: "لحسن الحظ، أنا بخير وبدون أعراض، ولكن إذا كان هناك شيء واحد تعلمته، فهو أنه لا ينبغي لنا أبدًا أن نأخذ أي شيء كأمر مسلم به، ولا حتى الأشياء التي نعتبرها أكثر روتينية، الحياة التي نعيشها الآن تعلمنا ذلك، نحن نحترم القواعد".

ومن المتوقع ان يغيب بيانيتش عن بداية الموسم التحضيري مع برشلونة، وقد يغيب أيضًا عن صفوف منتخب البوسنة والهرسك في مباراتي إيطاليا وبولندا في دوري الأمم الأوروبية.