بايرن ميونخ يتربع على عرش أوروبا بلقبه السادس أمام باريس سان جيرمان‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

ضمن فعاليات نهائي دوري ابطال اوروبا والذي جمع بين ناديي ​بايرن ميونيخ​ الالماني الساعي لتحقيق لقبه السادس في البطولة وبمواجهة نادي ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي الساعي لتحقيق لقبه الاول في البطولة.

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حقق نادي بايرن ميونيخ الالماني لقبه السادس في البطولة ليتساوى مع ليفربول بعدد الالقاب بعد ان حقق فوزاً صعباً امام باريس سان جيرمان الفرنسي وبواقع 1-0 وكانت المباراة قوية من الجانبين وجزئيات صغيرة حسمت تفوق الفريق البافاري في اللقاء وقدم لاعبو الفريقين اداء قوي بدنياً من حيث الضغط وكان المستوى التكتيكي كبير من قبل مدربي الفريقين ونجح البافاري من حسم المواجهة بفضل تضافر جهود لاعبيه حيث قدم لاعبو الفريق الالماني اداء قوي منذ بداية المنافسات ليستحقوا عرش اوروبا.

وبدأ الشوط الاول بضغط كبير من لاعبي الفريقين على حامل الكرة وساد الحذر والترقب بداية اللقاء لينحصر الصراع أكثر في وسط الملعب حيث تبادل لاعبو الفريقين الاستحواذ على الكرة وانما بغياب الفعالية الهجومية والخطورة على مرمى الفريقين، وبدأ الفريق الباريسي يضغط أكثر نحو مرمى الحارس مانويل نيوير وتحصّل كيليان مبابي على فرصتين خطيرتين ولكن تسديدتي الدولي الفرنسي تصدى لهما على التوالي كل من ليون غوريتسكا وجوشوا كيميتش قبل ان يتجها الى مرمى البايرن وبعدها تصدى الحارس مانويل نيوير لانفرادية خطرة من البرازيلي نيمار قبل ان يعود الحارس الالماني ويمنع تمريرة نيمار ان تصل ان انخيل دي ماريا لينقذ فريقه من هدف محقق بطريقة رائعة، وبعدها أصاب روبرت ليفاندوفسكي القائم بعد تسديدة جميلة ليفشل الدولي البولندي من افتتاح التسجيل وبدوره اهدر انخيل دي ماريا مرتدة سريعة للفريق الباريسي بعد تسديدة قوية علّت العارضة واضطر المدرب هانز ديتر فليك الى اخراج المدافع جيروم بواتينغ بعد تعرضه للاصابة وادخل مكانه نيكولاس زوله واعتمد لاعبو الـ بي أس جي على الضغط على مناطق البافاري مما اربك مدافعي البايرن ليصبح الحارس نيوير هو من يخرج الكرة وحاول لاعبو البايرن استلام زمام المبادرة وتصدى الحارس كيلور نافاس لرأسية خطرة من ليفاندوفسكي ونجح ابناء المدرب فليك من الضغط بقوة على مرمى الفريق الباريسي ولكن التنظيم الدفاعي المميز للاعبي الفريق الفرنسي صعّب من مهمة الفريق الالماني وبعدها أهدر كيليان مبابي فرصة ذهبية امام مرمى البايرن بعد تسديدة تصدى لها الحارس نيوير وبدوره تصدى الحارس نافاس لمحاولة خطيرة من سيرج غنابري لينتهي هذا الشوط بالتعادل السلبي بين الجانبين.

وفي الشوط الثاني واصل لاعبو البافاري ضغطهم وتحصّل ابناء المدرب فليك على بعض التسديدات العشوائية ولكن الحظ عاندهم وبدوره تمركز لاعبو الفريق الباريسي في مناطقهم الدفاعية معتمدين على الهجمات المرتدة وأثمر ضغط لاعبو البايرن عن هدف التقدم برأسية جميلة من كينغسلي كومان في الدقيقة 60 بعد عرضية متقنة من جوشوا كيميتش، وبعدها انقذ المدافع تياغو سيلفا تسديدة خطرة من كومان من على خط المرمى لينقذ فريقه من هدف ثاني وبعدها ادخل المدرب توماس توخيل ماركو فيراتي مكان لياندرو باريديس لتنشيط وسط الفريق الباريسي اكثر وتصدى الحارس نيوير لمحاولة خطيرة من مبابي وبعدها ادخل المدرب فليك كل من ايفان بيرسيتش وفيليب كوتينيو مكان كومان وسيرج غنابري وبعدها تصدى نيوير لانفرادية خطيرة من ماركينيوس لينقذ فريقه من هدف محقق لتشتعل المباراة بشكل كبير بين الجانبين، وبعدها ادخل المدرب توخيل جوليان دراكسلر مكان اندير هيريرا وبعدها ضغط لاعبو الـ بي أس جي بقوة كبيرة نحو مرمى البافاري، وفي الدقائق الـ15 الاخيرة واصل لاعبو الفريق الباريسي ضغطهم في ظل تهدئة لاعبي البايرن من وتيرة اللقاء في ظل الضغط الكبير الذي يشنه ابناء المدرب توخيل وبعدها المدرب توخيل كل من لايفين كورزاوا واريك ماكسيم شوبو موتينغ مكان خوان بيرنات ودي ماريا ليرمي بجميع اوراقه الهجومية وكثرت الاخطاء في اللقاء ليشتد الصر اع البدني والعصبية اكثر على مجريات اللقاء وبعدها سدد كوتينيو ضربة حرة جميلة مرت بمحاذاة القائم وبعدها اخرج المدرب فليك المايسترو تياغو الكانتارا وادخل مكانه كورنتين توليسو وبعدها اهدر نيمار فرصة خطرة امام المرمى البافاري بعد تسديدة جانبت القائم لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ وبواقع 1-0