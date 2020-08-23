مولر يدخل تاريخ دوري الابطال من اوسع ابوابه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

تمكن نجم نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني ​توماس مولر​ من تحقيق رقمًا تاريخيًا للاعبين الألمان في ​دوري أبطال أوروبا​.

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وشارك توماس مولر أساسيًا في مواجهة ​باريس سان جيرمان​، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يقام بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، ان هذا النهائي هو الرابع لمولر في دوري أبطال أوروبا، بعد نهائيات (2010، 2012، 2013).

وأوضحت أن مولر عادل بذلك رقم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، والذي شارك في نهائيات 2013، 2016، 2017، و2018.