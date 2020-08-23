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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مولر يدخل تاريخ دوري الابطال من اوسع ابوابه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
تمكن نجم نادي بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر من تحقيق رقمًا تاريخيًا للاعبين الألمان في دوري أبطال أوروبا.
وشارك توماس مولر أساسيًا في مواجهة باريس سان جيرمان، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يقام بالعاصمة البرتغالية لشبونة.
واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، ان هذا النهائي هو الرابع لمولر في دوري أبطال أوروبا، بعد نهائيات (2010، 2012، 2013).
وأوضحت أن مولر عادل بذلك رقم الألماني توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد، والذي شارك في نهائيات 2013، 2016، 2017، و2018.
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