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مولر يدخل تاريخ دوري الابطال من اوسع ابوابه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

تمكن نجم نادي ​بايرن ميونيخ​ الألماني ​توماس مولر​ من تحقيق رقمًا تاريخيًا للاعبين الألمان في ​​.

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وشارك توماس مولر أساسيًا في مواجهة ​باريس سان جيرمان​، في نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يقام بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

واعلنت شبكة أوبتا للإحصائيات، ان هذا النهائي هو الرابع لمولر في دوري أبطال أوروبا، بعد نهائيات (2010، 2012، 2013).

وأوضحت أن مولر عادل بذلك رقم الألماني توني كروس، لاعب وسط ، والذي شارك في نهائيات 2013، 2016، 2017، و2018.

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