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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رقم سلبي لبايرن ميونيخ في نهائي الابطال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
انهى نادي بايرن ميونيخ الالماني الشوط الاول من نهائي دوري ابطال اوروبا امام باريس سان جيرمان الفرنسي متعادلا 0 - 0.
الشوط لم يشهد العديد من الفرص اذ اعتمد الفريقان على اللعب في وسط الملعب مع انطلاق نجوم الفريق الفرنسي بالهجمات المرتدة لكن كل تلك الفرص لم تفض الى شيء لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
هذا التعادل منح الفريق البافاري رقما سيئا له مع نهاية هذا الموسم الطويل اذ اصبح هذ اللقاء هو اللقاء الاول الذي لم يستطع الفريق من التسجيل في الشوط الاول بعد العودة من التوقف بسبب كورونا.
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