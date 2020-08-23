رقم سلبي لبايرن ميونيخ في نهائي الابطال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020

انهى نادي ​بايرن ميونيخ​ الالماني الشوط الاول من نهائي دوري ابطال اوروبا امام ​باريس سان جيرمان​ الفرنسي متعادلا 0 - 0.



الشوط لم يشهد العديد من الفرص اذ اعتمد الفريقان على اللعب في وسط الملعب مع انطلاق نجوم الفريق الفرنسي بالهجمات المرتدة لكن كل تلك الفرص لم تفض الى شيء لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

هذا التعادل منح الفريق البافاري رقما سيئا له مع نهاية هذا الموسم الطويل اذ اصبح هذ اللقاء هو اللقاء الاول الذي لم يستطع الفريق من التسجيل في الشوط الاول بعد العودة من التوقف بسبب كورونا.