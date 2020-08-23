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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اوريكو: كونتي يستحق فرصة اخرى مع الانتر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 أغسطس 2020
أكد المدرب السابق لنادي انتر ميلانو كورادو اوريكو ان انتونيو كونتي يستحق منحه فرصة للاستمرار في قيادة إنتر ميلانو، لينتقد احتمالية تعاقد الفريق مع المدرب ماسيمليانو أليغري.
وكان الإنتر قد خسر أمام إشبيلية بنتيجة 3-2 الذي توج بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه وهو الأكثر تتويجًا بلقبها.
ونشر موقع توتو ميركاتو تصريحات اوريكو التي اتت على الشكل التالي: "أعتقد أن كونتي يستحق فرصة اخرى للاستمرار في قيادة إنتر ميلانو، لأنني لا أتوقع نجاح تطابق أفكار ماسيمليانو أليغري مع الإستراتيجية العامة للنادي، خاصة عقب تجربته الغير موفقة مع يوفنتوس".
واضاف: "فيما يتعلق بالعمل الميداني، أعتقد أن لدى كونتي الكثير من العمل الفني الذي سيقدمه مع الفريق في الموسم المقبل، لكن أليغري مثل تاجر متجول، أينما ذهب يمكنه بيع البضائع".
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