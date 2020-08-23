شكرا لقرائتكم مدحت شلبي: مروان محسن لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مدحت شلبي المعلق الرياضي الكبير، أنه لا يريد القسوة علي مروان محسن مهاجم النادي الأهلي، ولكن للنظر لأداء اللاعب مع الفريق فهو لا يستحق التواجد داخل النادي الأهلي، ومن الممكن أن ينجح داخل نادي آخر.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية " الأندية الكبيرة والجماهيرية لابد أن يكون المهاجم الأساسي لها لديه دور فعال داخل أرض الملعب، وهذا الأمر لاينطبق علي أداء مروان محسن مطلقا".

وأكمل"قرار إدارة النادي الأهلي بالتجديد لمروان محسن غريب بعض الشئ، وتداولت أخبار أنه تم التجديد له بقيمة 10 مليون جنية في الموسم، فلابد أن يكون كل لاعب له تقديرة المالي من خلال تقديم الأداء داخل الملعب".

وواصل "إذا انتقل مروان محسن لأي نادي آخر من الممكن أن يقدم نجاحات كبيرة، ولكن تواجدة داخل النادي الأهلي أصبح أمرا صعبا للغاية، خاصة بعد حملات السخرية التي كانت علي اللاعب بعد مباراة أمس خلال الكرة التي لم يتحرك لها وإضاعة فرصة هدف التعال للنادي الأهلي".

أكد شلبي أنه لابد من وجود روح الدعابة من معلق المباراة خلال إيقاف المباراة في اي وقت، وهذا ما حدث عندما تعمد محمد أبو جبل حارس الزمالك الوقوع كثيرا خلال لقاء الأمس، لأنه اللاعب الوحيد المسموح له بالعلاج داخل أرض الملعب وكان يستغل ذلك خلال فترة تقدم نادي الزمالك خلال أحداث اللقاء.

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وأضاف "ما آثار غضبي خلال لقاء الأمس هو الوقوع المتكرر لحارس الزمالك، والذي من المفترض أن تتقدم كرة القدم المصرية للأمام ولا يحدث مثل هذه الأمور داخل أرض الملعب، لأن هذه الأفعال محفوظة تماما للجميع، ولكن أكد إحترامة لجميع الأطراف سواء داخل نادي الزمالك أو في الإعلام، وأن الحديث كان من أجل تقديم صورة مشرقة للكرة المصرية خلال أهم لقاء بالوطن العربي والذي يجمع بين الأهلي والزمالك".

وأكمل"بعض صفحات السوشيال ميديا تتعامل مع متابعيها معاملة القطيع، ول، ألوم أي شخص قام بعمل تعليق سئ تجاهلي وقاعد بالتعدي علي شخصي، لأن في النهاية كل شخص له وجهة نظر يراهما بداخلة هي الأفضل، ولم أجامل النادي الأهلي خلال أحداث اللقاء، ولقد علمت أنه حدث هجوم من الكابتن طارق يحي والكابتن إسماعيل يوسف خلال برنامج زملكاوي والذي يذاع علي قناة الزمالك، وأنهم قالوا أنني كنت مجامل للنادي الأهلي خلال أحداث اللقاء".

وأردف"أطلب ممن قاموا بمهاجمتي أمس سواء من النجوم أو الجماهير أن يذكروا جملة واحدة كانت مجاملة للنادي الأهلي، والتعليق خلال أحداث المباراة كان متوازنا للغاية، وفي ظل الأحداث الجارية وتواجد جائحة فيروس كورونا لابد أن يكون المعلق لديه حس فكاهي ونشر بعد عبارات المداعبة للجماهير بدون تجريح لأي شخص".

وأختتم"هزيمة مباراة الأمس للنادي الأهلي بالرغم من إمتلاكة لمعظم أوقات المباراة بالكامل، كان سببه التشكيلة الخاطئة الذي بدأ بها الفريق، وفقدان مركز صانع الألعاب بعد ترحيل مجدي قفشة لمركز الجناح الأيمن، وهذا المركز لايجيد اللعب به مطلقا، فظهر ذلك خللا كبيرا داخل صفوف الفريق، ولو كانت المباراة بالأمس أمام خصم آخر غير الزمالك، لكان الفريق تدارك الأمور سريعا".