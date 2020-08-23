شكرا لقرائتكم طارق يحيى: جمهور الزمالك يستحق أوسكار ومرتضى صاحب مفعول سحر القمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق يحيى نجم الزمالك الأسبق إن جمهور الفريق الأبيض يستحق أوسكار التشجيع في القمة 120 التي انتهت بفوز الأبيض على منافسه الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري.

أضاف يحيى خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "لو عملنا جائزة أوسكار في التشجيع بالتأكيد ستذهب لجمهور الزمالك".

تابع :" فوز الزمالك على الأهلى في القمة 120 من أنياب الأسد وأغلى 3 نقاط بـ10 لاعبين ومقابلة المستشار مرتضى منصور للاعبى الزمالك قبل القمة كان لها مفعول السحر".

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وواصل:" لاعبو الزمالك كانوا مقاتلين أمام الأهلى ويستحقوا التقدير من جماهير الزمالك".

واختتم :" حاول يا وليد سليمان تعدل من طريقة لعبك لأن تدخلاتك فيها علامات استفهام وتسببت في غياب أفضل لاعبى الزمالك محمد عبد الشافى ووبالطبع بنشكره على زيارته لشيفو".