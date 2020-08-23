شكرا لقرائتكم أحمد سيد زيزو: جلسة مرتضى مع اللاعبين كانت حافزا للفوز بالقمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد سيد زيزو، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، إن جلسة مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي مع اللاعب مثلت حافزا كبيرا للفريق للفوز بلقاء القمة.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" حديث مرتضى منصور مع اللاعيين خفف الضغوط النفسية على اللاعبين وكلماته كانت حافزا للانتصار على الأهلي".

وعن هدفه في شباك الاهلي قال:"سجلت هدفا شبيها له في المران الاخير الذي سبق القمة بصناعة من بن شرقي أيضا"

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أكد احمد سيد زيزو،أن مركزه الأساسي هو لاعب وسط على الدائرة وصانع ألعاب أيضا متابعا" ليس لدي أي ازمة في المركز الذي يطلب مني لشغله من قبل الجهاز الفني للزمالك".

وأكمل تصريحاته مؤكدا على سعادته بالعناصر الشابة الصاعدة التي ظهرت بشكل مميز مع الزمالك في المباريات الاخيرة.