شكرا لقرائتكم بن شرقي يدرس التراجع عن الاحتراف والاستمرار مع الزمالك في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس المغربي أشرف بن شرقي لاعب وسط الزمالك الاستمرار في صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل والتراجع عن رغبته في العودة للاحتراف الأوروبي مرة أخرى ، بعدما ساهم بقوة في تحقيق العديد من الإنجازات مع الزمالك خلال الموسم الحالي.

وكشف مصدر مقرب من اشرف بن شرقي ان الدولي المغربي يدرس الاستمرار لموسم اخر في الزمالك قبل العودة الي أوروبا، للحصول علي بطولة الدوري الموسم المقبل ودوري ابطال افريقيا واملا في لعب كأس العالم للاندية، كما أضاف المصدر ان بن شرقي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع كل لاعبي الزمالك مما يجعله يشعر براحة نفسية داخل الزمالك.

من ناحية اخري حرص وليد سليمان، جناح الأهلى، على تهنئة محمد عبد الشافى الظهير الأيسر للزمالك، بالفوز فى مباراة القمة 120، بنتيجة 3 / 1، فى المباراة التى جمعت الفريقان على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز، قائلاً له:"احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له عبد الشافى عدم وجود أزمة بعدما تعرض لكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء القمة.

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وحرص وليد سليمان على زيارة عبد الشافى فى المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء الأمس بين الأهلى والزمالك بكسر في الترقوة .

قال محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، إنه يشعر بتحسن بعد إجراء عملية تثبيت عظمة الترقوة بعد الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة، قائلاً:"الحمد لله أنا أفضل"، وأكد الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى للزمالك، أن محمد عبد الشافي ظهير أيسر الفريق سيحصل على راحة لمدة أسبوعين، بعد نجاح الجراحة التى خضع لها اليوم، الأحد، على أن يقوم اللاعب بفك الغرز بعد الراحة التى سيحصل عليها ثم يبدأ مرحلة العلاج الطبيعى تدريجيا.

ويغادر محمد عبد الشافى المستشفى، اليوم، الأحد، بعد إجراء عملية جراحية ناجحة بأحد مستشفيات المهندسين بعد إصابته بكسر فى عظمة الترقوة خلال مباراة الأهلي أمس، وقام محمد عبد الشافى خلال الجراحة التى أشرف عليها الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق بتركيب شريحة ومسامير من أجل تثبيت الكسر الذى تعرض له بعد كرة مشتركة مع وليد سليمان لاعب الأهلي فى الدقائق الأخيرة من المباراة أدت لخروجه مصابا قبل دقائق من نهاية المباراة التى جمعت الفريقين فى القمة 120 التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1، فى الجولة الـ21 بالدورى الممتاز.