شكرا لقرائتكم تعادل سلبى مع الاتحاد السكندرى يعقد موقف وادى دجلة فى جدول الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل وادى دجلة والإتحاد السكندرى سلبيا في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد بتروسبورت في ختام فاعليات الجولة الـ21 للدورى ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد أصحاب الأرض إلى 20 نقطة في المركز السادس عشر بجدول المسابقة ، بينما ارتفع رصيد الإتحاد السكندرى إلى 30 نقطة ومازال في المركز الخامس .

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جاءت احداث الشوط متوسط المستوى ولم تسنح إلا فرص قليلة على مرمى الفريقين ، بالرغم من رغبة اللاعبين في تحقيق الفوز وخاصة أصحاب الأرض أصحاب المركز السادس عشر بجدول الدورى والذين حاولوا شن العديد من الهجمات على مرمى عماد السيد حارس مرمى الإتحاد السكندرى الذى زاد عن مرماه ببسالة ، في الوقت الذى حاول فيه لاعبو الإتحاد استغلال هجوم دجلة في صناعة بعض الهجمات المرتدة عن طريق نور السيد وخالد قمر .

وفى الشوط الثانى ضغط لاعبو وادى دجلة بكل قوة بغية إحراز هدف التقدم ودانت لهم السطيرة في الوقت الذى مال فيه لاعبو الإتحاد للخلف للحفاظ على النتيجة واعتمدوا على الهجمات المرتدة والتي كان من إحداها كاد إسلام جمال إحراز هدف السبق لولا أن أخطأ المرة ، بينما وفى الدقيقة 80 أرتطمت كرة احمد شريف لاعب دجلة في القائم الأيسر للاتحاد السكندرى لتنتهى المباراة بالتعادل .