شكرا لقرائتكم أسد مغربى جديد × إيجيبشينليج.. أيوب الكعبى يوافق على عرض الـ1.7 مليون دولار من بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى المهاجم المغربى أيوب الكعبى لاعب هيبي فورتشن الصيني، الذى فسخ عقده منذ أيام، موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث كشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تواصل الإدارة مع اللاعب الذى أصبح حرًا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق السماوى فى الموسم الجديد.

أضاف المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن أيوب الكعبى أبدى موافقة مبدئية على العرض الذى تلقاه من إدارة بيراميدز، إلا إنه طلب تأجيل البت الرسمى فى العرض أو توقيع العقود تحسبًا لتلقى أى عروض أخرى تكن أفضل من العرض المقدم من بيراميدز.

لاسيما أن جماهير نادى الوداد المغربى طالبت إدارة النادى التعاقد مع المهاجم أيوب الكعبى الذى فسخ عقده مؤخرا بالتراضي مع فريق هيبي فورتونا الصيني. وقال موقع "le360" المغربى، إن أنصار فريق الوداد يمارسون ضغوطا على سعيد الناصيرى، رئيس النادى، لضم الكعبي، لاسيما أن هذه الصفقة لن تكلف إدارة النادى مبالغ مالية كبيرة، باعتبار أنه لاعب حر، ويكثف جمهور الوداد ضغطه على الإدارة من خلال الرسائل الكثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضم أيوب الكعبى.

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وأضاف موقع " le360 " سبورت أن إدارة فريق بيراميدز باتت قريبة بشكل كبير من الحصول على خدمات المهاجم الدولي المغربي أيوب الكعبي صاحب الـ26 عامًا، بعدما فسخ هذا الأخير العقد الذى يربطه بهيبي فورتشن الصيني، ليصبح اللاعب حرًا في الانتقال لأي نادٍ بشكل رسمي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الجارية .

وأكد الموقع أن فريق بيراميدز عرض مليون و 700 ألف دولار للموسم الواحد مقابل ضم أيوب الكعبي، لتعزيز صفوفه بدءا من الموسم الرياضي المقبل .

ويلتقى الأهلى والزمالك مع الوداد المغربى والرجاء على الترتيب فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم.