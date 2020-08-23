شكرا لقرائتكم مشاهد أشعلت القمة 120.. جريمة مروان وأتوبيس الزمالك أبرزهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشعلت العديد من المشاهد القمة 120 التي جمعت الأهلى والزمالك على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ21 من عمر مسابقة الدوري المصري وحسمها الفريق الأبيض لصالحه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الخليج 365 يسلط الضوء في السطور التالية على أبرز هذه المشاهد

جريمة مروان محسن

أصاب مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى جماهير الكرة المصرية والأهلى بشكل خاص بالذهول في الكرة التي مررها له زميله أليو بادجى ورفض اللاعب التعامل معها بحجة أنه في وضعية تسلل على الرغم من أنه أبعد ما يكون عن "الأوفسايد" الأمر الذى أصاب الجماهير بالذهول وكشف حالة عدم التركيز التي يعانى منها اللاعب وسوء التقدير مما فتح عليه نيران الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا" وطالبت جماهير القلعة الحمراء برحيله عن النادى ليرد اللاعب "بحسبي الله ونعم الوكيل".

إصابة عبد الشافى

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أجري محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك عملية جراحية ج حيث قم بتركيب شريحة ومسامير لتثبيت الكسر فى عظمة الترقوة الأمر الذى فتح النار من قبل جماهير الزمالك على وليد سليمان نجم الأهلى بعدنما اتهموه بأنه لاعب مؤذى وتسبب في إصابة "شيفو" ليرد اللاعب بزيارة الأخير في المستشفى.

واقعة الأتوبيس

استخدمت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعى عبارة "أتوبيس الزمالك وصل"، ردًا على سخرية الأهلي من عدم وصول حافلة الزمالك في مباراة الدور الأول ولم يرغب محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الزمالك بأن تمر هذه اللقطة مرور الكرام، حيث غرد على "تويتر" بصورة له أمام حافلة الزمالك وكتب عليها الحافلة هنا.

أما عن الصفحة الرسمية لنادي الزمالك على "تويتر"، قامت أيضا بنشر صور للمباراة بتعليق" بعض الحافلات تصل في موعدها ولكنها تعود كما أتت بدون تحقيق أي شيء سوى الضجيج".



