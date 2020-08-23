شكرا لقرائتكم إبراهيم فايق: فايلر تعامل مع القمة بـ"تعالي وغرور" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد إبراهيم فايق خطة فايلر مدرب الأهلي في لقاء القمة أمام الزمالك معتبرا أن فايلر تعامل مع المواجهة بتعالي كبير وغرور وكان من الطبيعي أ، تكون النتيجة خسارة الأهلي.

وقال فايق في تصريحات تليفزيونية خلال تقديمه لبرنامج "جمهور التالتة" على فضائية أون سبورت2، اليوم، الأحد، أن الزمالك بات يمتلك خامة وكواليتي من اللاعبين أعلى من الأهلي.

حقق فريق الزمالك فوزا عريضا على الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين، على استاد القاهرة الدولي، مساء السبت، ضمن لقاءات الجولة 21 من الدوري الممتاز هذا الموسم، لتصبح النتيجة تقدم الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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تمكن أحمد سيد زيزو من تسجيل الهدف الأول للزمالك في مرمى الأهلي، في الدقيقة 13من زمن اللقاء، قبل أن يتعادل ياسر إبراهيم للمارد الأحمر في الدقيقة 62، ثم نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف الزمالك الثاني بالدقيقة 70، وختم أسامة فيصل مهرجان أهداف الأبيض بتسجيله الهدف الثالث للأبيض في الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بهذه النتيجة يتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 56 نقطة بعدما لعب 21 مباراة فاز فى 18 مباراة وتعادل فى 2 وتلقى أول هزيمة، وسجل لاعبوه 53 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف، فيما يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 42 نقطة بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 12 وتعادل فى 6 وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً، فيما سيخصم من الفريق الأبيض ثلاث نقاط بنهاية الموسم عقاباً على عدم حضور مواجهة القمة.