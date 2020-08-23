شكرا لقرائتكم إصابة ميهايلوفيتش مدرب بولونيا بفيروس كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بولونيا المنافس في دوري الدرجة الأول الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة مدربه سينيسا ميهايلوفيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" سريع العدوى.

وتحت قيادة ميهايلوفيتش (51 عاماً) احتل بولونيا المركز 12 بين فرق الدوري الإيطالي العشرين في الموسم الماضي رغم معاناة المدرب الصربي من اللوكيميا وخضوعه للعلاج، وتعافى تماما من المرض الخطير بعد تلقيه ثلاث جرعات من العلاج الكيميائي لكنه يبقى معرضا للخطر حاليا بسبب تاريخه المرضي.

وقال بولونيا في بيان: مدربنا لم تظهر عليه أي أعراض لكنه سيبقى في العزل خلال الأسبوعين المقبلين حسب التعليمات والإرشادات، خضع جميع أفراد الفريق الثاني لفحوص طبية خلال الأيام القليلة الماضية وجاءت جمع النتائج سلبية، وسيخضع لاعبو وطاقم الفريق الأول للفحص يوم الأحد.