بايرن ميونخ بطلًا لدوري أبطال أوروبا بفوزه على باريس سان جيرمان

كتب: ضياء السقا
تُوج نادي بايرن ميونخ الألماني بطلًا لبطولة دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدف نظيف.
وفي الدقيقة 59، أرسل كيميتش كرة عرضية من على حدود منطقة جزاء البي إس جي، قابلها كينجسلي كومان برأسه في شباك نافاس، معلنًا عن هدف المباراة الوحيد.
وأهدر لاعبو باريس سان جيرمان أكثر من فرصة عن طريق دي ماريا ونيمار وإمبابي، وسط تألق الحارس الألماني مانويل نوير.
وظهر جليًا انخفاض الجانب البدني للاعبي باريس سان جيرمان في أخر الدقائق، في الوقت الذي حافظ فيه لاعبو بايرن ميونخ على تقدمهم، ليتوجوا رسميًا للمرة السادسة بدوري أبطال أوروبا.
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