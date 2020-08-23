’’مكنش قصدي‘‘.. وليد سليمان يُخمد فتنة القمة ويزور عبد الشافي في المستشفى

كتب: ضياء السقا

في لفتة طيبة، زار وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي، محمد عبد الشافى ظهير أيسر الزمالك في المستشفى بعد إجرائه لعملية جراحية عقب إصابته في لقاء القمة أمس بكسر في الترقوة، إثر كرة مشتركة بين اللاعبين.

وقال وليد سلميان لعبد الشافي: "احنا إخوات وتستحقوا المكسب.. ولم أكن أقصد إصابتك أنا كمان عندي إصابة"، ليؤكد له لاعب الزمالك عدم وجود أزمة بعدما تعرض للإصابة القوية.

رد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أحد مشجعي الزمالك، على موقع التواصل الاجتماعي “توتير” بعد اتهامه بإيذاء محمد عبد الشافي خلال مباراة الأهلي والزمالك أمس.

Advertisements

وحقق الزمالك فوزًا غاليًا على نظيره الأهلي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ21 من مباريات الدوري الممتاز.

وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عبر حسابه الرسمي تغريده له قال فيها: “دعوة مجمعه على وليد سليمان اكثر لعيب مؤذي في العالم، ربنا ينتقم منه”.

ورد وليد سليمان على كلامه قائلًا: “والله حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم انتوا يا جاهلة”.

وخرج محمد عبد الشافي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصابًا خلال مواجهة أمس أمام الأهلي، بعد كرة مشتركة بينه وبين وليد سليمان.

وأجرى محمد عبد الشافي عملية جراحية عاجلة صباح اليوم الأحد، ليغيب على أثرها 8 أسابيع، ليفتقد الزمالك جهوده خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا، في المواجهة المرتقبة أمام الرجاء المغربي، بالدور نصف النهائي.