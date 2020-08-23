بث مباشر بدون تقطيع.. بايرن ميونخ × باريس سان جيرمان (نهائي الأبطال)

كتب: ضياء السقا
تتجه أنظار العالم في التاسعة مساء اليوم الأحد، نحو ملعب دا لوش في البرتغال، الذي يستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.
تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز على نظيره الألماني لايبزيج في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتأهل الفريق للدور النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
أما بايرن ميونخ الألماني فاز على ليون الفرنسي في نصف النهائي.
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