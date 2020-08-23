بايرن ميونخ يحرز لقبه السادس في دوري أبطال أوروبا

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





"الخليج 365" من دبي: أحرز بايرن ميونيخ الألماني لقب دوري أبطال أوروبا في كرة القدم للمرة السادسة في تاريخه بفوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر، الاحد في لشبونة دون جماهير بسبب بروتوكول صحي لتجنب تفشي فيروس كورونا المستجد.

سجل هدف الفوز الفرنسي كينغسلي كومان (59)، ليحرم فريقه السابق من تتويجه الاول في المسابقة القارية والثاني لناد فرنسي منذ مرسيليا في 1993.

باريس سان جيرمان بايرن ميونخ

اجرى كل من مدربي باريس سان جرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الالماني تغييرا وحيدا على تشكيلتهما الاساسية، لخوض مباراة القمة لدوري ابطال اوروبا لكرة القدم الاحد في لشبونة مقارنة مع مباراتي الدور نصف النهائي.

Advertisements

وقام الالماني توماس توخل مدرب سان جرمان بتسمية الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس اساسيا بعد تعافيه من اصابة تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد اتالانتا الايطالي في ربع النهائي، ليحل بدلا من الاسباني سيرخيو ريكو الذي لعب ضد لايبزيغ الالماني في نصف النهائي.

أما مدرب بايرن هانزي فليك، فقرّر اشراك الجناح الفرنسي كينغسلي كومان اساسيا على الجهة اليسرى بدلا من الكرواتي ايفان بيريشيتش.

ويعوّل الفريق البافاري على هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة برصيد 15 هدفا، بفارق هدفين عن الرقم القياسي في هذه المسابقة المسجل باسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



اما سان جرمان فيعتمد على ثنائي خط المقدمة البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.

-التشكيلتان الرسميتان:

-باريس سان جرمان (4-3-3)

كيلور نافاس- ثيلو كيهرير، تياغو سيلفا بريسنل كيمبيبي، خوان برنات- أندير هيريرا، ماركينيوس، ليوناردو باريديس- انخل دي ماريا، نيمار، كيليان مبابي

-بايرن ميونيخ (4-2-3-1)

مانويل نوير- جوشوا كيميش، جيروم بواتنغ، دافيد الابا، الفونسو ديفيس- ليون غوريتسكا، تياغو الكانتارا، سيرج غنابري، توماس مولر، كينغسلي كومان- روبرت ليفاندوفسكي

الحكم: الايطالي دانييلي اورساتو