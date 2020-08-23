شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي مع منسقي اندية الجوالة بالمحافظات أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع منسقي أندية الجوالة والكشافة للوقوف علي اخر المستجدات للانشطة التي يتم اعدادها للقيام بها في الفترة الحالية والمقبلة.

واستعرض صبحي اخر المسجدات في الحركة الكشفية والجوالة في ال١٣ محافظة التي تم الالتقاء بهم، واخر الاستعدادات من اجل تطوير الحركة الكشفية والجوالة علي مستوي المحافظات.

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واعرب عن اهمية اللقاء الجاري مع منسقي المحافظات المختلفة للتعرف علي اهم المشاكل التي يواجهونها والعمل علي تذليل كل العقبات، بالإضافة الي العمل علي التوسع في نشاط الكشافة والجوالة، موضحاً اهمية الحركة الكشفية والجوالة لدي الشباب والتي تعمل علي تاهيل الشباب جسمانيا ونفسياً وتاثيرها الايجابي علي الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية، بالاضافة الي المبادئ التي ترسخها في الشباب مثل انكار الذات والتفاني والاخلاص في العمل.