وزير الشباب والرياضة يلتقي مع منسقي اندية الجوالة بالمحافظات أونلاين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مع منسقي أندية الجوالة والكشافة للوقوف علي اخر المستجدات للانشطة التي يتم اعدادها للقيام بها في الفترة الحالية والمقبلة.
واعرب عن اهمية اللقاء الجاري مع منسقي المحافظات المختلفة للتعرف علي اهم المشاكل التي يواجهونها والعمل علي تذليل كل العقبات، بالإضافة الي العمل علي التوسع في نشاط الكشافة والجوالة، موضحاً اهمية الحركة الكشفية والجوالة لدي الشباب والتي تعمل علي تاهيل الشباب جسمانيا ونفسياً وتاثيرها الايجابي علي الصحة العامة ومعدلات اللياقة البدنية، بالاضافة الي المبادئ التي ترسخها في الشباب مثل انكار الذات والتفاني والاخلاص في العمل.
أطلقت وزارة الشباب والرياضة من فريق مراكز شباب مصر مبادرة "خليك في بيتك وطلباتك اون لاين" لجميع مراكز شباب مصر، وذلك إيماناً بدور الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكإجراء احترازي لمواجهة فيرس كورونا .
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