شكرا لقرائتكم خبر عن الترقوة تبعد وليد سليمان عن مران الأهلي وتأهيل أحمد الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب وليد سليمان صانع العاب الأهلي عن مران فريقه الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الأحد، بعد أن قام بإجراء أشعة عقب اصطدامه بمحمد عبد الشافي لاعب الزمالك في مباراة القمة أمس، وخرج عبد الشافي مستبدلاً في المباراة نتيجة الاصطدام قبل أن يجري جراحة اليوم لمعاناته من كسر في الترقوة، في الوقت الذي حرص وليد سليمان على زيارته في المستشفى، في الوقت الذي أثبتت الفحوصات التي أجراها وليد سليمان معاناته من كدمة في عظمة الترقوة ليفضل الجهاز الطبي اعفائه من مران اليوم.

فيما واصل أحمد الشيخ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، وخاض الشيخ جلسة في «الجيم» ثم استكمل برنامجه بتنفيذ بعض الفقرات المتنوعة في ملعب التتش، تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي، وغاب الشيخ عن المشاركة الجماعية بسبب شكوى من آلام في كاحل القدم، بعد تعرضه لإصابة في مباراة أسوان في بطولة الدوري الممتاز.

وحرص محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة بالأهلي على مناقشة رينيه فايلر في العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته في الفترة القادمة، مع التأكيد على ضرورة طي صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وقام الخطيب بعقد جلسة مصارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وأكد الخطيب في حديثه مع لاعبي الفريق ضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن، وتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات، واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

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وشدد رئيس النادي في حديثه على أن لاعبي الأهلي تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية.