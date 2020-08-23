الاتحاد السكندري يتأهل لنهائي كأس مصر على حساب سموحة بنتيجة 89 - 66

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تمكن فريق الاتحاد السكندري من الوصول لدور نهائي بطولة كأس مصر رجال على حساب نظيره سموحة مساء اليوم الأحد، بهزيمته بنتيجة 89 - 66 فى المباراة التى جمعتهما اليوم على صالة الشباب والرياضة بـ 6 أكتوبر، وينتظر الاتحاد السكندري الفائز من مباراة نادي سبورتنج والنادي الأهلي لمعرفة الطرف الثاني في المباراة النهائية التي تقام في الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 25 أغسطس.

ويلتقى غدا فريقا هليوبوليس وسموحة فى نهائيات كأس مصر سيدات ، بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر

تأهل فريق الزهور لكرة السلة للرجال للدورى الممتاز "السوبر" لأول مرة فى تاريخه بعد فوزه على نادى ألعاب دمنهور بنتيجة 61 / 59 فى المباراة الذى جمعتهما ضمن لقاءات الدورى. من جهته أكد الدكتور محمد الدمرداش، رئيس نادى الزهور، أن الإنجاز الكبير الذى حققه فريق كرة السلة يؤكد تفوق وقدرة أبناء النادى فى العديد من الألعاب خلال الفترة الماضية.

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وأشار الدمرداش إلى أن تأهل فريق كرة السلة للدورى الممتاز لأول مرة فى تاريخ النادى يعكس مدى حرص مجلس الإدارة على تطوير قطاع النشاط الرياضى بالنادى والعمل على وضعه دائما فى مقدمة الأندية الكبرى لتحقيق نتائج متميزة تساهم فى المنافسة على المراكز الأولى فى مختلف الألعاب وكان على رأسها تتويج فريق الريشة الطائرة ببطولة الجمهورية منذ أيام.