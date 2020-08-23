لاعب الزمالك: سجلت نفس هدفي في الأهلي خلال التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

قال أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك، أنه أحرز هدف مشابه للهدف الذي سجله في شباك الأهلي في لقاء القمة، خلال مران الفريق قبل المباراة بيوم.

وأضاف زيزو في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "قدمنا أداءً جيداً أمام الأهلي، والجهاز الفني للفريق جعلنا متحمسين للمباراة، والمباراة كانت بثلاث نقاط مثلها مثل أي مباراة ولكن دائماً ما تكون مباريات الأهلي والزمالك لها طابع خاص لدى الجماهير".

وتابع زيزو: "قبل المباراة بيوم خلال التقسيمة في المران أحرزت نفس الهدف الذي سجلته في الاهلي وصنع لي بن شرقي الكرة أيضاً".

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وأكمل: "نلعب المباراة بمباراتها، ولدينا مباراة هامة امام المقاولون يوم الخميس، ولا نركز على مباراة الرجاء في الوقت الحالي، النادي ساعدني لكي اُظهر ما لدي من امكانيات، واتمنى تحقيق لقب بطولة افريقيا".

وواصل لاعب الزمالك: "انا اكثر لاعب شاركت في المباريات مع الزمالك خلال الموسم الحالي، واشكر الجماهير على ثقتهم بي".

واختتم زيزو تصريحاته: "لدينا لاعبين متميزين جدا، والناشئين لديهم فكر رائع وليس لديهم خوف من اللعب مع اللاعبين في الفريق الأول، هم لديهم شخصية قوية، ونحن سعداء بمستواهم وهم بمثابة المستقبل للزمالك".