اتحاد الكرة يكشف لمصراوي.. كيفية إجراء فحوصات كورونا بعد تعديل البروتوكول الطبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:
أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن البروتوكول الطبي لمباريات دوري We المصري قد تم تعديله في الفترة الأخيرة.
وأشار العطار في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه سيتم الاعتماد على أنواع المسحات السريعة والعادية للكشف عن فيروس كورونا، خلال الفترة المقبلة.
وقال العطار: "البروتوكول الطبي تم تغييره، لا نقوم بأي خطوة إلا بعد مراجعة وزارة الصحة المصرية".
وكان مصدر قد صرح لمصراوي في وقت سابق من اليوم، الأحد، مؤكدًا أن اتحاد الكرة يدرس استبدال مسحات الـPCR بفحوصات وتحاليل أخرى.
وأكمل العطار: "لا إلغاء للفحوصات ولكن تم تغيير مواعيدها، وسيتم عمل مسحات سريعة ومسحات عادية للاعبين وفقًا للبروتوكول الجديد".
واختتم: "تم إخطار الأندية بالبروتوكول الجديد، وكل الخطوات التي ستتخذ في الفترة المقبلة".
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