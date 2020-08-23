محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:
أكد مصدر باتحاد الكرة، أن هناك اتجاه لإلغاء مسحات الكشف عن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.
وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استبدال إجراء المسحات بتحاليل.
وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة سيتجه لإلغاء المسحات بسبب التكلفة الكبيرة لإجرائها، في الوقت الذي لا تلتزم الأندية بالإجراءات الاحترازية، مما يضع ضغطا على الأندية للالتزام بكافة الإجراءات.
واختتم: "الحالات المصابة لم تظهر عليها أعراض، وكذلك عادت جميع المصالح للعمل دون إجراء مسحات للكشف عن كورونا".
واستأنفت بطولة الدوري بعد قرار الدولة باستئناف المسابقات، لتقام 4 أسابيع منذ استئناف المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: اتجاه لإلغاء مسحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.