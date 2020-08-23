مصدر باتحاد الكرة لمصراوي: اتجاه لإلغاء مسحات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر باتحاد الكرة، أن هناك اتجاه لإلغاء مسحات الكشف عن فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه سيتم استبدال إجراء المسحات بتحاليل.

Advertisements

وأوضح المصدر أن اتحاد الكرة سيتجه لإلغاء المسحات بسبب التكلفة الكبيرة لإجرائها، في الوقت الذي لا تلتزم الأندية بالإجراءات الاحترازية، مما يضع ضغطا على الأندية للالتزام بكافة الإجراءات.

واختتم: "الحالات المصابة لم تظهر عليها أعراض، وكذلك عادت جميع المصالح للعمل دون إجراء مسحات للكشف عن كورونا".

واستأنفت بطولة الدوري بعد قرار الدولة باستئناف المسابقات، لتقام 4 أسابيع منذ استئناف المسابقة.