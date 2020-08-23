رسالة من الخطيب للاعبي الأهلي عقب الخسارة أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

طلب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي، من لاعبي الفريق خلال الجلسة التي عقدها اليوم الأحد ضرورة تقدير غضب جماهير الفريق عقب الخسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف أمام الزمالك.

وقال الخطيب، في جلسة عقدها اليوم الأحد مع اللاعبين على هامش المران، إنهم مطالبون بضرورة تقدير غضب جماهير الأهلي، وأن تكون هناك ردة فعل إيجابية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن الخطيب طالب اللاعبين بتصحيح الأخطاء والعودة إلى طريق الانتصارات، واستكمال المشوار المحلي في الدوري بنجاح، والاستعداد بمنتهى الجدية والتركيز لمباراتي الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال.

وشدد رئيس الأهلي في حديثه على أن لاعبي الأهلي تقع عليهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، خاصة أن النادي يدعم منظومة الفريق لتحقيق أحلام وطموحات كل الأهلاوية.