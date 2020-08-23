نهائي دوري الأبطال.. بايرن ميونيخ يسجل الهدف الأول أمام باريس سان جيرمان

نجح نادي بايرن ميونيخ في تسجيل الهدف الأول امام باريس سان جيرمان، في المباراة التي تقام بينهما حاليا، ضمن نهائي دوري أبطال اوروبا. بينهما حاليا، ضمن نهائي دوري أبطال اوروبا. وسجل كينجسلي كومان هدف بايرن ميونيخ في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعدما أرسل كيميتش عرضية متقنة، استقبلها الجناح الفرنسي برأسية قوية سكنت مرمى باريس سان جيرمان. ميونيخ في الدقيقة 59 من عمر المباراة، بعدما أرسل كيميتش عرضية متقنة، استقبلها الجناح الفرنسي برأسية قوية سكنت مرمى باريس سان جيرمان.

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