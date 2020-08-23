حسم التعادل السلبي لقاء وادي دجله ونظيره الإتحاد السكندري بستاد بتروسبورت ضمن الجولة الحادية عشر لدوري الممتاز. جاء اللقاء ضعيف المستوى من جانب الفريقين وانحصرت تالكرة في منتصف الملعب في اغلب الفترات، وحصل لاعبا الاتحاد خالد متولي ومروان النجار على انذار لكل منهما. جانب الفريقين وانحصرت تالكرة في منتصف الملعب في اغلب الفترات، وحصل لاعبا الاتحاد خالد متولي ومروان النجار على انذار لكل منهما. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 30 نقطة محتلا المركز الخامس،بينما ارتفع رصيد وادي دجلة الى 20 نقطة في المركزالسادس عشر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التعادل السلبي يحسم لقاء وادي دجلة والإتحاد السكندري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.