نهائي دوري الأبطال..التعادل يحسم شوط أول مثير بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

حسم التعادل السلبي، الشوط الأول بين بايرن ميونخ، و باريس سان جيرمان، الذي يقام على ملعب "النور" بالبرتغال، ضمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة بضغط قوي من كلا الفريقين من أجل تسجيل الهدف الأول، وتبادلا الهجمات الخطيرة، قام نيمار دي سيلفا نجم باريس سان جيرمان، بتسديدة قوية وخطيرة بالقرب من المرمى، لكن تصدى لها نوير ببراعة، قبل ان تعود لنيمار مرة أخرى، والذي سددها مرة ثانية، لكن أخرجها نوير بقدمه ذلك في الدقيقة 18، ثم قام ليفاندوسكي بتسديدة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر للفريق الباريسي ثم

ابعدها الدفاع، في الدقيقة 22.

في الدقيقة 25 ، قام بايرن ميونخ بـأول تبديل بعد إصابة بواتينج الذي خرج متآثرًا بإصابته، ودخول نيكولاس سولي بدلًا منه.

ثم عاود الباريسيون محاولاتهم من أجل التسجيل، وقام دي أنخيا بتسديد كرة قوية لكن فوق القائم بكثير.

في الدقيقة 31 ، عرضية رائعة من مولر على رأس ليفاندوفسكي الذي يسدد رأسية ولكن الحارس نافاس تمكن من إبعاد الكرة ببراعة.

في الدقيقة 44، كرة خطيرة لمبابي داخل منطقة

جزاء بايرن ميونخ، يمررها لدي أنخيا على الجانب الأيمن، والذي يعيدها لمبابي لينفرد أمام المرمى ويسددها بشكل ضعيف ويتصدى لها نوير، قبل أن يرد سريعًا بايرن ميونيخ وتسديدة قوية لجنابري على الجانب الأيمن لكن يتصدى لها كيلو نافاس حارس باريس سان جيرمان ببراعة.

دخل بايرن ميونخ المباراة بتشكيل مكون من:

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نوير في حراسة المرمى

في الدفاع: كيميتش، جيرمي بواتينج، دافيد الآبا، دافيز

في الوسط: تياجو ألكانتارا ، ليون جـوريتزكا ، توماس مولر

في الهجوم: جنابري، كينجسلي كومان، روبروت ليفاندوفسكي

فيما دخل باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: نافاس

في الدفاع: كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيمبي، خوان بيرنات

في الوسط: ماركينهوس، باريديس، أندير هيريرا

في الهجوم: أنخيل دي ماريا، كيليان مبابي، نيمار دي سيلفا