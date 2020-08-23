بث مباشر مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان اليوم 23/08 نهائي دوري أبطال أوروبا

تتجه أنظار عشاق الكرة الأوروبية صوب ملعب النور الذي سيحتضن مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2019/2020، بين العملاقين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، وكلاهلما يسعى لحصد لقب البطولة الأثمن أوروبياً.

ويقدم موقع الوفد لمتابعيه خدمة مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر اليوم، والمقرر إنطلاق صافرة بدايتها في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت (مكة المكرمة)، أي التاسعة بتوقيت (القاهرة)، وستنقل حصرياً على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بصوت المعلق حفيظ دراجي.

نجح بايرن ميونخ في الفوز على ليون الفرنسي يوم الأربعاء الماضي بنصف النهائي من دوري الأبطال، فيما تمكن باريس من الانتصار على لايبزيج الألماني في الدور ذاته ليتأهل إلى نهائي

البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

الفريق الباريسي تأهل للنهائي بفوزه على لايبزيج بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، وقع عليها كل من لاعب الوسط ماركينيوس بالدقيقة 13، ودي ماريا بحلول الدقيقة 42، ثم المدافع خوان بيرنات سجل الهدف الثالث مع حلول الدقيقة 56 من زمن الشوط الثاني.

أما سيناريو فوز البايرن على ليون فقد انتهى بثلاثية نظيفة دون رد، بتوقيع سيرج جنابري صاحب أول هدفين في الدقيقتين 18 و33، ثم عزز روبرت ليفاندوفسكي النتيجة بهدف ثالث في الدقائق الأخيرة من زمن اللقاء.

تشكيلة بارين ميونخ:

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يفتقد بايرن ميونخ في مباراة اليوم ضد باريس

لخدمات اللاعب جيروم بواتينج بداعي الإصابة، ولن يتغيب عن البافاري أي لاعب آخر لتكون جميع الخيارات متاحة أمام المدرب ‏هانس ديتر فليك الذي قد يعتمد على الأسماء التالية لخوض مباراة النهائي.

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس – دافيد ألابا – نيكلاس زوله – جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا – تياجو ألكانتارا

سيرج جنابري – توماس مولر – إيفان بيريشيتش

روبرت ليفاندوفسكي

تشكيلة باريس سان جيرمان:

أما باريس سان جيرمان فسيتغيب عنه إدريسا جايي وكورزواوا ونافاس وجميعهم بسبب الإصابات، ومن المتوقع أن يعتمد توخيل على التشكيلة التالية.

سيرخيو ريكو

خوان بيرنات – بريسنيل كيمبيمبي – تياجو سيلفا – تيلو كيهرير

أندير هيريرا – ماركينيوس – ماركو فيراتي

كيليان مبابي – نيمار – أنخيل دي ماريا



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اضغط هنا لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر



اضغط هنا لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر