الآن .. مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر نهائي دوري أبطال أوروبا

بدأت المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا بين الفريقين بايرن ميونخ الألماني وباريس سان حيرمان الفرنسي.
المباراة مقامة في مدينة لشبونة البرتغالية، وتحديدًا ملعب النور، وبدأت في التاسعة مساء، ومذاعة على قنوات "بين سبورت".
باريس سان جيرمان وصل للنهائي، بعد تغلبه على بوروسيا دورتموند في دور الـ 16، ثم أتلانتا بربع النهائي، ولايبزيج في نصف النهائي.
وبايرن ميونخ أطاح بتشيلسي من دور الـ 16، ثم أقصى برشلونة
اضغط هنا لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر
اضغط هنا لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر
اضغط هنا لمشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر
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