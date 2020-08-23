الإعارة تُبعد ثنائي أسوان عن مباراة إنبي

تأكد غياب الثنائي مصطفى دويدار ومصطفى إسماعيل لاعبا فريق أسوان، من المباراة المقبلة أمام إنبي والتي تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولةالـ22، ومن المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بسبب الشرط الذي وضعه نادي إنبي في عقد إعارة الثنائي إلى

أسوان.



وفي سياق متصل، اجري فريق أسوان بقيادة أحمد كشرى، المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا اليوم الأحد، وذلك قبل 48 ساعة فقط من المباراة، التي ستقام في الساعة الخامسة مساء الثلاثاء

المقبلة على ملعب بتروسبورت .

ويسعي المدير الفني لأسوان، لمواصلة النتائج الإيجابية بعد الفوز في الجولة الماضية على المقاولون العرب بهدف نظيف، والتقدم في ترتيب جدول الدوري 4 مراكز مبتعدين عن دوامة الهبوط.

ويحتل أبناء الجنوب المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة بجدول ترتيب الدوري، فيما يحتل فريق إنبي المركز السادس برصيد 29 نقطة.