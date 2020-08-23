بث مباشر | مشاهدة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا رابط يلا شوت

سيطر التعادل السلبي على أول ربع ساعه من الشوط الأول بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا والمقاومة حاليا على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكشف هانز فليك المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألماني وتوماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي عن التشكيل الذي يخوض به المباراة النهائية.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: ألفونسو دافيز، بواتينج، الابا، جوشوا كيميتش

خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جوريتسيكا.

خط الوسط المهاجم: مولر، جنابري، كومان

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس.

خط الدفاع: كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيبي، بيرنات.

خط الوسط: هيريرا، ماركينيوس، باريديس.

خط الهجوم: دى ماريا،

جيرمان الفرنسي عن التشكيل الذي يخوض به المباراة النهائية.وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:حراسة المرمى: مانويل نويرخط الدفاع: ألفونسو دافيز، بواتينج، الابا، جوشوا كيميتشخط الوسط: تياجو ألكانتارا، جوريتسيكا.خط الوسط المهاجم: مولر، جنابري، كومانخط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي.وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:حراسة المرمى: كيلور نافاس.خط الدفاع: كيرير، تياجو سيلفا، كيمبيبي، بيرنات.خط الوسط: هيريرا، ماركينيوس، باريديس.خط الهجوم: دى ماريا، نيمار ، مبابي

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