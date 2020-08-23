سلة انسات النصر تفوز على الطيران

حقق فريق كرة السلة انسات بنادي النصر فوز غالي وهام علي الطيران بنتيجة 65 / 43 في المباراة التي جرت بينهما بالجولة الثالثة بالدورة المجموعة الأولي بدوري الممتاز ب المؤهلة للدوري الممتاز .

وأكد سامح علي رئيس الجهاز الفني أن فريقه قدم أداء قوي ونفذ اللاعبات التعليمات بشكل جيد في ظل الإصرار علي الفوز من أجل مواصلة المشوار نحو الصعود للممتاز لاول مرة في تاريخ النادي

وقال سامح علي أن الفريق يواصل استعداداته غدا للمواجهة الهامة والقوية أمام فريق مدينة نصر في مباراة لا بديل فيها عن الفوز .

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بهذا الفوز رفع النصر رصيده الي خمس نقاط في المركز الثاني خلف مدينة نصر المتصدر بستة نقاط .

ومثل فريق النصر هاجر شريف على وخديجة الجوهرى وبسمة شريف وسارة ناصر الدين محمد

ومريم الشوربجى وغادة محمد رضا والاء مصطفى أحمد وسلمى عيسى ومرام السيد ابراهيم وفاطمة احمد هشام وندى فتحى طه وحبيبه هانى مصطفى ومريم محمد ابراهيم.

ويقود الفريق حسن اسماعيل عضو مجلس الإدارة والمشرف علي الفريق و سامح على بيومى رئيس الجهاز وكريم متولى زكى مدير فنى ومحمد متولى زكى مدرب عام و فهد محمد كساب مدرب و عصام عبد اللطيف بدران مدرب ومحمود سمير على مدير ادارى ودينا محمد السيد ادارى الفريق وريهام جمال انور اخصائى تاهيل واصابات ملاعب ومازن محمد بشير مخطط احمال.