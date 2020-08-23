رياضة | صدمة لبرشلونة بشأن التعاقد مع نجم نابولي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صدمة لبرشلونة بشأن التعاقد مع نجم نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي برشلونة الإسباني، صدمة قوية في الساعات القليلة الماضية، بشأن التعاقد مع واحد من نجوم نادي نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأظهر برشلونة اهتمام كبير منذ فترة، بضم الإسباني فابيان رويز نجم وسط نادي نابولي في الصيف، لتدعيم خط وسط الفريق بلاعب شاب ومميز، في الموسم القادم.

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وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن نادي نابولي لن يقوم ببيع رويز هذا الصيف وقرر رفض كل العروض المقدمة له.

وكشفت الصحيفة أن نابولي لن يوافق على أي عرض مقدم إلى رويز مهما كانت قيمته نظرا لحاجة النادي إلى خدماته في الموسم المقبل.

وقد شارك فابيان رويز في 46 مباراة مع نادي نابولي، خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات، وسجل خلالهم 4 أهداف وصنع 6 أهداف آخرين.