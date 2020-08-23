رياضة | شرارة رويز تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شرارة رويز تشعل الصراع بين برشلونة وريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أندية ريال مدريد وبرشلونة في البحث مرة أخري عن صراع الصفقات،وهذة المرة من ستكون شرارة النجم الإسباني فابيان رويز لاعب فريق نابولي الإيطالي، هي من تشعل ذلك الصراع من جديد.

وأكد ميغيل ألفارو وكيل أعمال اللاعب الإسباني على صعوبة رحيل موكله عن سان باولو في الصيف الجاري، في ظل رغبة ريال مدريد في التعاقد مع اللاعب.

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ووفقاً لصحيفة " لاجازيتا ديللو سبورت " فإن لورينتيس رئيس نادي نابولي قد يطلب ما بين 80 إلى 90 مليون يورو، مقابل التخلي عن رويز.

واوضحت الصحيفة أن كلا الفريقين لم يقدموا عروض رسمية حتي الآن، بل اقتصر الأمر على محادثات شفهية واتصالات لجس نبض اللاعب.

واختتمت الصحيفة أن نابولي سوف يعمل على تمديد تعاقد رويز في الأيام المقبلة حتي عام 2025 مع تحسين راتبة السنوي.