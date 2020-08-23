رياضة | جلسة لفايلر مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر جلسة لفايلر مع عبد الحفيظ على هامش مران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق على أرضية ملعب التتش على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الأحد.

وقام المدرب السويسري بالحديث مع مدير الكرة حول المرحلة المقبلة والترتيب لها والتي تشهد خوض الفريق لعدة مباريات هامة.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الأحد عقب خسارة الفريق الأحمر أمس أمام الزمالك بهدف مقابل ثلاثة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة مساء الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.