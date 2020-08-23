رياضة | خالد أبو بكر مشيدًا بمصطفى محمد: "جاب جول في الأهلي ربنا ما يوريك"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خالد أبو بكر مشيدًا بمصطفى محمد: "جاب جول في الأهلي ربنا ما يوريك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال أبو بكر، خلال حلقة اليوم من برنامج "كل يوم"، عبر شاشة "ON E"، إن الزمالك أدى مباراة جيدة، مشيدًا بمصطفى محمد مهاجم الفريق مخابش، لازم يجيله عقد احتراف بره، وهيبقى عنده شغل عالي جدًا".
وحول الهدف الرائع الذي أحرزه مصطفى محمد، وهو الهدف الثاني من للزمالك، قال أبو بكر: "جاب جول ربنا ما يوريك، استلم الكرة وكان في 3 بيحرسوه، ورزع الكرة رزعة غريبة الشكل، وبصراحة الجول حلو".
عقد محمود الخطيب والمشرف العام على فريق اجتماعًا عصر اليوم مع اللاعبين والجهاز الفني، عقب الهزيمة أمام الزمالك، بالدوري العام.
جاء اجتماع الخطيب بلاعبي الأهلي داخل غرفة خلع ملابس الفريق لمعرفة أسباب خسارة مباراة القمة، وتراجع مستوى الفريق الفني.
وطالب الخطيب اللاعبين بمحو الهزيمة تمامًا والتركيز فيما هو قادم خاصةً وأن الفريق لديه مباراتان هامتين للغاية مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.
وأشاد أبو بكر أيضًا، مهاجم الزمالك أسامة فيصل الذي أحرز هدفًا في مباراة الأمس، قائلًا: "واضح إن ناشئي نادي الزمالك قوة ضاربة جاية، وهدفه حلو اوي".