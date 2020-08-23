رياضة | بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يفاوض صفقة جديدة من الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي بيراميدز بالفعل في مفاوض جادة، من أجل التعاقد مع محمد شريف، جناح فريق الأهلي والمعار لصفوف فريق إنبي حتى نهاية الموسم الجاري.

وتألق محمد شريف قد مع الفريق البترولي في الموسم الجاري، حيث يتواجد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز، برصيد 9 أهداف، خلفا للمتصدر عبدالله السعيد.

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وتفاوض نادي بيراميدز بالفعل مع اللاعب منذ فترة طويلة، لكن عقده مع الأهلي لا يسمح له بالتوقيع لأي فريق آخر، ويزال عقده مستمر مع القلعة الأحمر لمدة موسم ونصف.

وقد قررت إدارة النادي الأهلي تجديد عقد الهداف محمد شريف، بجانب رفع راتبه السنوي، خوفا من انتقاله لأي نادي آخر داخل الدوري المصري، خاصة بعد تألقه في صفوف الفريق البترولي.

وقد وقع محمد شريف لنادي بيراميدز، لكن توقيعه ليس له أي قيمة، في ظل استمرار عقده مع الأهلي.