رياضة | مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان بث مباشر (لحظة بلحظة) في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم موقع "الخليج 365 الرياضي" بث مباشر لمتابعة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني لحظة بلحظة، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مساء اليوم الأحد، على ملعب دا لوش بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

وستنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة بشكل حصري على شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية، حيث سيذاع نهائي دوري أبطال أوروبا بين باريس والبايرن على beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: نافاس.

خط الدفاع: كيمبابي، كاريرا، سيلفا، خوان بيرنات.

خط الوسط: بارديس، ماركينوس، هيريرا.

خط الهجوم: مبابي، دي ماريا، نيمار.

بينما جاءت تشكيلة بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش - ألفونسو دافيس - ألابا - بواتينج.

خط الوسط: جورتزكا - ألكانتارا - جنابري - كومان.

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خط الهجوم: توماس مولر - ليفاندوفيسكي.

وفيما يلي متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة :-

الدقيقة الأولى: انطلاق الشوط الأول.

الدقيقة الخامسة: ضغط متواصل من لاعبي فريق بايرن ميونيخ على دفاعات فريق باريس سان جيرمان بحثا عن هدف مبكر.

الدقيقة العاشر: ركلة حرة لصالح فريق باريس سان جيرمان يسار منطقة جزاء بايرن ميونيخ نفذها نيمار عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطفة الجزاء ولكن أبعدها دفاع بايرن ميونيخ عن مناطق الخطورة.

د15: كينجسلي كومان حاول إستغلال خطأ دفاع فريق باريس سان جيرمان وانطلق في اتجاه منطقة جزاء باريس ولكن طالت منه الكرة ووصلت سهلة إلى كيلور نافاس.

د25: تبديل أول إضطراري في صفوف فريق بايرن ميونيخ بخروج بواتينج ونزول نيكلاس سولي

د30: بطاقة صفراء من نصيب ألفونسو ديفيز بعد تدخل عنيف للغاية في منتصف ملعب بايرن الدفاعي جهة اليمين.

د35: الاستحواذ 62 % بايرن ميونيخ مقابل 38 % باريس سام جيرمان.

د40: ركلة ركنية لصالح فريق بايرن ميونيخ من جهة اليمين نفذها جوشوا كيميش عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع باريس عن مناطق الخطورة.

د45: نهاية الشوط الأول بنتيجة 0 / 0