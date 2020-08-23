رياضة | الترسانة يواجه سبورتنج وفاركو وديًا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الترسانة يواجه سبورتنج وفاركو وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض فريق الترسانة فى الرابعة من عصر الاثنين، ثالث تجاربة الودية، بمعسكر برج العرب، قبل عودة بطولة دورى القسم الثاني، المقرر استئنافه سبتمبر المقبل.

ومن المقرر أن يلعب الترسانة مع سبورتنج، ثم يلاقي نظيرة فريق فاركو، يوم الأربعاء، بملعب "أفريكانا"استعدادا لعودة مباريات دوري القسم الثاني.

على جانب آخر تعادل سبورتنج مؤخرا مع فريق ألعاب دمنهور مساء الأربعاء الماضي بملعب الأخير، بهدفين كلاً منهما سجل لدمنهور عمار أشرف وميدو ولسبورتنج محمد رمضان (السوري) وبنيامين يوسف (بمبم).

ويتطلع أحمد فاروق المدير الفنى لسبورتنج لمواصلة تجربة لاعبيه فى ودية الترسانة، واختبار لياقتهم البدنية، وتنفيذ بعض الخطط الفنية بجانب منح الفرصة لعدد من الوجوه الشابة، كما حدث فى ودية دمنهور، حينما دفع المدير الفنى بكلاً من أحمد فوزي (مواليد 2002) وحسام حسن (مواليد 2001) ويوسف أبو سن (مواليد 2003) ومروان عاشور (مواليد 2003).

ويتصدر سبورتنج المجموعة الحادي عشر بالقسم الثالث برصيد 56 نقطة ويحتاج الفريق السكندري نقطة واحدة للصعود لدورى القسم الثاني للموسم المقبل، يذكر أن أخر مواجهات الفريق الرسمية جمعاته امام مركز شباب القباري وفاز عليه بثلاثية نظيفة بأهداف كلاً من أحمد زكي وأحمد سمير وحامد مكي.