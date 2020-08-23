رياضة | عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. برشلونة يعلن عن إصابة بيانيتش بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبة الجديد، البوسني ميريام بيانيتش المنضم حديثًا من صفوف يوفنتوس الإيطالي بفيروس كورونا.

واعلن النادي عبر موقعه الرسمي أن اللاعب البوسني قد أصيب بفيروس كورونا، وهو في حالة جيدة الآن.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب إلى حجر صحي قبل الدخول في التدريبات الجماعية للفريق الكتالوني، الاسبوع المقبل إستعداد للموسم الجديد.

وكان برشلونة قد تعاقد مع بيانيتش في صفقة تبادلية قادماً من يوفنتوس الإيطالي مقابل 72 مليون يورو.