رياضة | آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ليون

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آرسنال يخطط للتعاقد مع نجم ليون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عالمية أن آرسنال الإنجليزي يرغب في التعاقد مع حسام عوار نجم خط وسط أوليمبيك ليون الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت شبكة ESPN العالمية أنه لو نجحت إدارة الجانرز في التعاقد مع عوار فإن آرسنال سيكون قد كسب نجم خط وسط على أعلى مستوى سينقل الفريق خطوة إلى الأمام.

وأفادت الشبكة العالمية بأنه يوجد خط هجوم قوي لآرسنال وأن انضمام ويليان له بالإضافة إلى التعزيزات التي قام بها ومواصلته تدعيم خط الدفاع فإن تركيز إدارة النادي اللندني يجب أن يكون على خط الوسط في المرحلة المقبلة.

وأشارت الشبكة العالمية إلى أن حسام عوار البالغ من العمر 22 عامًا يعتبر من أفضل لاعبين خط الوسط الواعدين كما أنه قدم موسم رائع مع ليون في الموسم المنصرم خاصة في بطولة دوري أبطال أوروبا.