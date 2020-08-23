رياضة | التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادى باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره بايرن ميونيخ الألماني التشكيل الرسمي لهما لمواجهة نهائي دوري أبطال أوروبا التي ستقام بعد قليل بالعاصمة البرتغالية لشبونة.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة وتذاع المواجهة على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وجاءت تشكيلة باريس سان جيرمان للمباراة كالتالي:

حراسة المرمي: نافاس.

خط الدفاع: كيمبابي، كاريرا، سيلفا، خوان بيرنات.

خط الوسط: بارديس، ماركينوس، هيريرا.

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خط الهجوم: مبابي، دي ماريا، نيمار.

بينما جاءت تشكيلة بايرن ميونيخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: كيميتش - ألفونسو دافيس - ألابا - بواتينج.

خط الوسط: جورتزكا - ألكانتارا - جنابري - كومان.

خط الهجوم: توماس مولر - ليفاندوفيسكي.