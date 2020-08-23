رياضة | الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفقد لاعبه أمام الجونة بسبب الإيقاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام الجونة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويغيب محمد هاني ظهير أيمن الفريق، عن مباراة الجونة المقبلة، بسبب الإيقاف حيث تلقى الإنذار الثالث خلال مباراة الزمالك، بالدوري العام.

وتلقى الأهلي، هزيمته الأولى هذا الموسم أمام الزمالك، بثلاثية مقابل هدف وحيد، بالمباراة التي أقيمت مساء أمس على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي نظيره الجونة، مساء يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من المسابقة.