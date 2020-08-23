رياضة | نهائي الأبطال.. مبابي ونيمار يقودان تشكيل باريس أمام بايرن ميونخ

كتب هاني نصر العربي في الأحد 23 أغسطس 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نهائي الأبطال.. مبابي ونيمار يقودان تشكيل باريس أمام بايرن ميونخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ملعب النور في لشبونة، ضمن منافسات نهائي دوري ابطال اوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى: نافاس.

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خط الدفاع: كيهرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.

خط الوسط: ماركينيوس - باريديس - هيريرا.

خط الهجوم: انخيل دي ماريا - نيمار دا سيلفا - مبابي.

وقد نجح باريس سان جيرمان في الصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا بعدما فاز على لايبزيج الألماني بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.